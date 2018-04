Dorival promete time sem surpresas, mas não revela escalação

"Mantivemos a mesma postura desde o primeiro dia do ano, preparando a equipe da melhor maneira possível. A equipe está preparada. Testamos várias alternativas ao longo da semana e espero que estejamos prontos contra um adversário difícil", disse ele.

O time foi esboçado diante da imprensa na quarta-feira. Naquele dia, a escalação tinha: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel e Ricardo Oliveira.

A novidade no time é o retorno do volante Renato, que está recuperado de uma cirurgia no nariz e deverá ser titular. O jogador irá entrar em campo com uma máscara para proteger a região operada. Nesta sexta, ele treinou com a máscara. Disse que o objeto ainda o incomoda um pouco, mas não o impedirá de jogar.

O atacante Paulinho se recupera de um edema na coxa direita e será desfalque para a partida, assim como o volante Alison. Por outro lado, o atacante argentino Maxi Rolón e o volante Leandrinho foram relacionados. Os dois foram inscritos na quinta-feira, beneficiados pelas três trocas possíveis no elenco para o mata-mata. Valencia e Lucas Crispim foram cortados.