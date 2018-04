Dovizioso lidera treinos livres da etapa italiana da MotoGP Andrea Dovizioso foi soberano no primeiro dia de atividades da etapa italiana da MotoGP, a sexta da temporada 2015, realizada no circuito de Mugello. Nesta sexta-feira, o italiano liderou os dois treinos livres, garantindo o melhor tempo do dia, com a marca de 1min47s479, registrado na segunda sessão.