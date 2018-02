Dragila bate recorde no salto com vara A atleta norte-americana Stacy Dragila quebrou o recorde mundial na prova de salto com vara. Nesta terça-feira, durante Meetting Internacional de Ostrava, na República Checa, ela atingiu a marca de 4,83 metros. A marca é 1 centímetro melhor que o recorde anterior, em poder da russa Yelena Isinbayeva desde o 13 de julho de 2003, quando da realização do Meeting de Gateshead, no Reino Unido. Antes do salto da russa, as cinco melhores marcas do mundo na modalidade haviam sido feitas pela norte-americana.