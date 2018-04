Dramas palestrinos

Drama haverá, de acordo com a vontade do freguês, em sete estádios do país. Mas dois jogos me chamam a atenção e envolvem gaúchos contra Cruzeiro e Palmeiras. Os outrora gloriosos Palestras vivem momento delicado e os assombra a possibilidade de serem empurrados para o purgatório da Série B. O espectro do fracasso, por enquanto, é maior para os mineiros, 34 pontos e enfurnados na zona de rebaixamento. Os paulistas, com 41, enfrentam crise de confiança, amargam retrospecto tão ruim no returno (uma vitória em 13 jogos) que tremem ao notar que descem um degrau a cada rodada. Como faltam cinco até o encerramento do ano...

"Situação melindrosa." Assim Dirceu Lopes define a posição constrangedora do Cruzeiro, que entra na 34.ª rodada em 17.º lugar e hoje corre risco de novo fiasco, ao receber o Internacional. Você que é mais novo talvez não saiba, porém os veteranos reconhecem a autoridade de Dirceu, um dos maiores meias que vestiram a camisa azul. Entre os anos 1960 e 1970, desfilou categoria, marcou mais de 200 gols e era ídolo da torcida ao lado de Tostão. "Nunca vi o Cruzeiro assim", lamenta o 10 de ontem. "O time não esboça reação, se desmantelou no meio-campo e não se acerta na frente." Diagnóstico fino e certeiro como eram seus dribles, passes e chutes a gol.

O Cruzeiro perdeu equilíbrio com as constantes contusões de Fabrício, com a saída de Henrique, com o desgaste de Marquinhos Paraíba e agora com a baixa de Montillo. O baque na Libertadores foi tão forte que impediu o ressurgimento na competição nacional. A confiança foi para o beleléu, sobretudo na virada de turno, e o retrospecto é de quem se esforça para cair: 9 vitórias, 7 empates e 17 derrotas (mais da metade dos jogos que disputou). Tem o terceiro pior ataque, com 38 gols, à frente apenas de Palmeiras (37) e de Atlético-PR (33).

De doer?, pergunto a Dirceu Lopes. "Muito, estão todos abatidos demais", constata o ex-jogador, que raramente vai a campo, mas que fez questão, dias atrás, de visitar os rapazes de Vagner Mancini. "Quando eu jogava, achava bacana o contato com ídolos do passado. Fui na Toca para dar força ao grupo."A esperança de Dirceu está no apoio da torcida ("Me surpreende como abraçou o time") e na qualidade do elenco ("É o melhor dos que lutam para não cair.")

Cair é verbo assustador, que Dirceu jamais imaginou pudesse se aplicar à equipe que em 1966, com ele na regência do meio-campo, encantou a nação ao dar vareio no Santos e conquistar a Taça Brasil. Tempos mudam, Dirceu. E como!

Leivinha percebe até hoje como os ventos trocam de direção. No começo dos anos 1970, fez parte da segunda versão da Academia, a láurea que na década anterior o Palmeiras recebera, de imprensa e adversários, pela excelência de seu futebol. O ponta de lança garboso e cabeceador letal, que deixou Zagallo em sinuca de bico no Mundial de 1974, nunca deixou de acompanhar o clube em que se consagrou. E a constatação não é nada animadora.

"O Palmeiras depende do Marcos Assunção, e o Felipão disse que o Luan era o melhor jogador do time. Nada contra eles, mas olha a que situação a que nós chegamos", resume o astro, ainda a usar verbo no plural, como se fosse parte do time. Volta ao passado que muitos gostariam se tornasse real, como nota ao se exibir com os veteranos do clube. "A gente é muito querido ainda, mas eu gostaria que fôssemos menos", diz, com sinceridade e ironia. "Tem gente que fala que eu deveria voltar. Imagina, eu mal posso andar... Isso é desespero."

Frustração, falta de ídolos e de perspectiva. Leivinha enumera alguns dos sintomas de declínio do Palmeiras (9 vitórias, 14 empates, 10 derrotas) que hoje visita o Grêmio. E consequência de mentalidade superada dos dirigentes. "Os caras vivem no passado. Não pode." O clube é um vulcão que está a consumir até o técnico famoso. "O Palmeiras vai acabar com o Felipão. Ele vai desistir de treinar."