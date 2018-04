Dream Team está nas semifinais A equipe masculina de basquete dos Estados Unidos, o Dream Team, acaba de eliminar a seleção da Espanha da disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Atenas. Os norte-americanos derrotaram os espanhóis por 102 a 94 (44 a 43) nesta quinta-feira e passaram para as semifinais do torneio e aguardam o vencedor de Argentina x Grécia. Agora, a Espanha, que junto com a Lituânia estava invicta no torneio olímpico, terá que se contentar com uma classificação do quinto ao oitavo lugar.