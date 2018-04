Dream Team sai apenas com o bronze A seleção norte-americana masculina de basquete conquistou a medalha de bronze neste sábado - vitória sobre a Lituânia -, mas não diminuiu o vexame que deu em Atenas. Conhecida como Dream Team, desde que os profissionais da NBA começaram a participar das olimpíadas em Barcelona/92, a equipe dos Estados Unidos sofreu derrotas inéditas nesta edição dos Jogos. Para começar, esse time dos EUA, mesmo com algumas grandes estrelas da NBA, como Tim Duncan e Allen Iverson, perdeu uma invencibilidade olímpica que vinha desde os Jogos de Barcelona. E não foi apenas uma vez: foi derrotado por Porto Rico e Lituânia na fase de classificação. Depois, a seleção norte-americana perdeu a chance de conquistar a quarta medalha de ouro seguida no basquete masculino, ao ser derrotada pela Argentina na semifinal. Em toda história olímpica, os EUA tinham perdido, até então, apenas duas partidas, em 109 disputadas. E, só em Atenas, foram 3 derrotas. Por isso tudo, a medalha de bronze pode ser considerada decepcionante. Na disputa deste sábado, os Estados Unidos venceram a forte equipe da Lituânia, por 104 a 96, mas saíram de Atenas com a sensação de fracasso. A decisão da medalha de ouro acontece ainda neste sábado, entre Argentina e Itália.