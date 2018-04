Dream Team vence a segunda em Atenas A seleção dos Estados Unidos voltou a ser o Dream Team do basquete mundial. Nesta quinta-feira, as estrelas da NBA que compõem a equipe norte-americana fizeram a sua melhor partida e derrotaram a boa seleção da Austrália por 89 a 79, pelo Grupo B. Tim Duncan foi o cestinha com 18 pontos. Foi a segunda vitória no torneio olímpico masculino, pois haviam ganho da Grécia após uma estréia decepcionante quando perderam para Porto Rico por 19 pontos de diferença. Apesar do resultado positivo, o Dream Team teve muitas dificuldades para dominar o jogo e esteve atrás até o início do terceiro quarto.