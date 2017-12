Drumond desiste do revezamento dos EUA O velocista norte-americano John Drumond divulgou um comunicado nesta terça-feira, antecipando-se ao que poderia ser uma decisão da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF): desistiu de competir o revezamento 4x100 metros no Mundial de Paris, que terá eliminatórias no sábado e final no domingo. O velocista também decidiu antecipar o encerramento da temporada de 2003. "Eu honestamente acreditava que não tivesse dado uma largada falsa", disse Drumond, para justificar o seu protesto nas quartas-de-final dos 100 metros do Mundial de Paris - desqualificado, ele decidiu permanecer e até deitou na pista, atrasando o programa de provas. Drumond é campeão mundial e olímpico com o revezamento dos Estados Unidos. Com isso, sua ausência enfraquece a equipe norte-americana, o que favorece o Brasil, que luta por medalha nessa prova.