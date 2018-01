Duas brasileiras classificadas na trave Ana Paula Rodrigues e Camila Comin garantiram vaga na final da prova da trave, nesta sexta-feira, durante a disputa da fase classificatória da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. As duas brasileiras irão disputar medalha no domingo, no ginásio do Ibirapuera. Escalada para substituir Daniele Hypólito, que abandonou a seleção, Ana Paula Rodrigues fez bonito na prova da trave e ficou em segundo lugar (9,175), atrás apenas da chinesa Pang Panpan (9,250). Já Camila Comin, que também tinha se classificado para a final da paralela, ficou com a 6ª posição na trave, ao fazer a nota 8,425.