Duas medalhas no Meeting da Hungria Márcio de Souza e Maila Paula Machado foram os melhores brasileiros hoje no Meeting de Atletismo em ginásio coberto em Budapeste, Hungria. Márcio foi bronze na prova dos 60 m sobre barreiras, com o tempo de 7s78, atrás do italiano Andrea Giaconi (ouro) e do húngaro Daniel Kiss. Na mesma prova, na categoria feminina, Maila Paula Machado fez 8s18 e ficou com a medalha de prata. O ouro foi da israelense Irina Lenskiy.