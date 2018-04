Ducati confirma que Stoner volta à MotoGP em Portugal

Stoner, campeão mundial em 2007, passou por uma série de exames nos últimos meses. Não foi detectado nenhum tipo de vírus, mas os médicos disseram que ele estava com pressão baixa e falta de sódio no sangue. Foram excluídas as hipóteses de anomalias cardiovasculares, respiratórias ou neurológicas.

"Estamos muito felizes pelo retorno de Casey. Jamais tivemos dúvidas sobre a presença dele na etapa do Estoril. Sabemos que ele ainda não está 100%, mas esperamos que ele vá se recuperando bem nas provas restantes da temporada", disse Livio Suppo, chefe da equipe da Ducati.

Na preparação para a etapa portuguesa, Stoner fará uma dieta rica em sódio e terá acompanhamento médico. "Estou realmente ansioso para voltar a correr. Esse afastamento por três corridas foi o maior da minha vida. Foi difícil ter de aceitar o conselho dos médicos e ficar parado", disse o australiano.

Mesmo após quatro provas fora, Stoner está na quarta posição do campeonato, com 150 pontos. O italiano Valentino Rossi lidera com 237, seguido por Jorge Lorenzo, com 207, e Daniel Pedrosa soma 137.