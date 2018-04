Duda Amorim mostra evolução no tratamento de contusão no joelho

Enquanto concorre ao prêmio de melhor armadora esquerda do ano, Duda Amorim chega ao Brasil nesta semana para dar sequência ao tratamento da lesão mais grave de sua carreira. A meia da seleção brasileira de handebol sofreu a ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo contra a Tunísia, na estreia da equipe no Torneio Internacional da Espanha, no dia 28 de novembro.

A atleta tem mostrado evolução e conta que, de acordo com os médicos na Europa, o processo de reabilitação da cirurgia feita no dia 4 de dezembro está dentro do previsto. O tempo de recuperação esperado é de seis a oito meses. "Fico feliz porque a cada melhora é uma noticia boa, primeiro tira uma muleta, depois a outra e aos pouquinhos está indo tudo certo. É um pouco chato ficar em casa só descansando, mas é só por um período", diz.

Duda passará três meses no Brasil para trabalhar com a fisioterapeuta da seleção brasileira e depois desse período retornará à Hungria para fazer o restante do tratamento no seu clube, o Gyor. "Acredito que quando eu voltar já estarei correndo e podendo fazer tudo sozinha", projeta.

Apesar da dificuldade, ela reconhece que qualquer atleta de alto nível está sujeito a sofrer uma contusão mais séria. Ainda assim, torce para que seja a última vez na sua carreira. "Infelizmente essa é a minha hora, mas vou conseguir superar esse momento", garante.

Duda ainda não sabe se poderá defender as cores da seleção nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho de 2015. A possível ausência é vista com tranquilidade pela jogadora, que enfatiza: "O joelho é que vai mandar". "Se estiver tudo bem com o joelho, é um campeonato bom de jogar. Mas vai depender dele", reafirma. O foco é estar completamente recuperada para buscar o bicampeonato mundial na Dinamarca, em dezembro.