Duda esquece o indoor e concentra-se no Mundial Depois de ser campeão mundial indoor do salto em distância, no começo de 2012, em Istambul, o brasileiro Mauro Vinícius Hilário Lourenço da Silva, o Duda, resolveu abdicar da temporada de pista coberta do atletismo em 2013. Ele optou por se concentrar nas provas ao ar livre, para poder ter sucesso no Mundial de Moscou, em agosto, na Rússia. "Fiz duas preparações no ano passado. No início do ano, para o Mundial Indoor de Istambul e, depois, para os Jogos Olímpicos de Londres. Agora, meu técnico (Tide Junqueira) e eu decidimos canalizar os treinos para o Mundial."