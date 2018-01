Duda Yankovich vence por pontos e mantém invencibilidade Na última luta antes da disputa do título da categoria super leve do Conselho Mundial de Boxe, realizada neste sábado, Duda Yankovich teve uma luta dura, mas ganhou da argentina Silvia Zacarias por pontos. Foi a sexta vitória da sérvia, que ainda não perdeu na carreira profissional. ?Já conhecia a Silvia como atleta amadora, era a campeã argentina. Ela se profissionalizou há pouco tempo e é uma ótima atleta?, elogiou Duda. Na luta deste sábado, a desafiante ao título mundial mostrou que ainda tem muito a aprimorar, especialmente o trabalho de movimentação. Duda não conseguiu esquivar da argentina nos seis rounds que foram disputados. Apesar disso, a pugilista diz que está pronta para o desafio do título mundial. ?Foi a preparação ideal. Eu lutaria com a Guilhermina (Fernandes), mas acho que foi muito melhor ter pego a Silvia.? No dia 31 de outubro, Duda enfrentará a norte-americana Mia Saint John, em Dubrovinik, na Croácia. ?A Federação Mundial me liberou para competir como brasileira. Estou fazendo de tudo para conseguir a naturalização rápido?, conta a sérvia, que mora no Brasil desde 2000.