Duelo caseiro nas areias do Rio A dupla Ricardo/Emanuel, campeã do circuito mundial de vôlei de praia, faz nesta sexta-feira às 8h30 um duelo ?caseiro? contra Paulo Emílio/Fábio Luiz pela terceira fase da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de 2004. Além do confronto brasileiro citado acima, ainda há o duelo entre Tande/Franco contra Fred/Harley. Outra dupla brasileira que está na terceira fase é Márcio Araújo/Benjamin, que enfrentam os alemães M. Dieckmann/Reckermann. As duplas brasileiras garantiram suas classificações nesta quinta-feira. Ricardo/Emanuel venceram os americanos Roberts/Dalhausser por 21-18 e 21-19, enquanto que Paulo Emílio/Fábio Luiz venceram os neozelandeses Pitman/Lochhead por 21-14 e 21-11. Já a dupla Tande/Franco ganhou de Rodrigo/ por 21-16 e 22-20, assim como Fred/Harley bateram os austríacos Gosch/Strauss por 21-16 e 21-17. As finais do torneio serão no domingo. Quem vencer estes confrontos joga pelo menos mais uma fase antes de chegar às semifinais.