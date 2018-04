Duelo com o Goiás é decisivo na luta do time para fugir da Série B Dois anos atrás, o Corinthians fez grande festa no Serra Dourada, mesmo perdendo por 3 a 2 para o Goiás. Na época, com os galácticos Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Roger e outros, trouxe na bagagem o quarto título nacional. Domingo, no mesmo palco, fará nova decisão com o adversário. Desta vez, contra a fuga do rebaixamento, e sem poder pensar em perder. Até com um empate corre riscos de voltar para a zona de degola. "Será um jogo-chave, quem ganhar vai dar passo importante para ficar cada vez mais longe desta zona perigosa", afirmou o zagueiro Fábio Ferreira. "E, se Deus quiser, vamos ganhar lá e darmos essa alegria para nossos torcedores." No primeiro turno, na estréia de Vampeta nessa sua terceira passagem pelo clube de Parque São Jorge, o time comemorou um magro triunfo sobre o Goiás por 1 a 0 no Morumbi. Magro no primeiro turno, gigante se se repetir no atual momento da equipe. O encontro, considerado "o duelo dos desesperados", pode afundar as duas equipes em caso de um empate. Isso pelo fato de o Paraná, há algumas rodadas considerado na Segunda Divisão, ter renascido e já voltou até a sonhar com permanência na divisão principal. Porém, tem caminho complicado: Botafogo, Santos e Vasco. Faz dias que os corintianos estão na expectativa de que chegue logo esse encontro de Goiânia. Um triunfo significa abrir quatro pontos na tabela. E, em caso de tropeço dos paranaenses, a vitória diante do Vasco, no dia 25, salvará matematicamente a equipe da queda. "Temos de ir para lá com tudo, como se fôssemos buscar um título", receita o artilheiro Finazzi. "Não podemos deixar para decidir na última rodada", prega, sempre, o técnico Nelsinho Baptista, com receio do confronto com o Grêmio, no Olímpico. Os gaúchos lutam por vaga na Libertadores e podem chegar ao duelo com obrigação de vitória.