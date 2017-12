Duelo de invictos no Paulista de vôlei Invicto no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, o Unisul/Nexxera/Barueri, líder da competição com três vitórias, enfrenta nesta quinta-feira o Wizard/Campinas, que também não perdeu - tem duas vitórias. O confronto será dm Barueri, às 21h30. O time de Barueri é considerado favorito para a conquista do título. Seus destaques são o ponta Ezinho, o levantador Vinhedo e o meio-de-rede Riad. No Feminino, o Finasa/Osasco, tetracampeã do Paulista, faz sua estréia diante do Detur/São Caetano às 20h30, com transmissão do SporTV. Mesmo sem as jogadoras da Seleção, o time de Osasco, comandado pelo técnico Paulo Coco, é favorito ao título. A Finasa aposta na experiência de Bia, Soninha, Lígia, além da líbero Arlene. "O Paulista é um torneio duro. Mas estou certo que faremos uma boa campanha", assinala o treinador. Sobre as adversárias do ABC, diz: "Trata-se de uma equipe nova, com atletas que querem encontrar seu espaço e que, por isso, devem lutar muito."