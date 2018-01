Duelo de líderes na Superliga Masculina Um dos confrontos mais esperados da Superliga Masculina de Vôlei está marcado para acontecer neste sábado, às 20h30, em Belo Horizonte: a Telemig/Minas, líder da competição com 29 pontos, enfrenta o Banespa/Mastercard/São Bernardo, segundo colocado e único time que bateu os mineiros até agora na competição. Das 15 partidas que fez, o Minas perdeu apenas para o Banespa. "Naquele jogo nossa equipe não segurou a peteca, não se comportou bem. Não estávamos bem fisicamente, o que causou uma certa insegurança. E ainda pegamos um adversário inspirado. Jogar em casa deu tranqüilidade a eles. Com certeza o jogo será bem mais disputado agora", afirmou o técnico Marco Miranda. A rodada será aberta às 15h30, com o confronto entre Union Pack/Bento e Wizard/Suzano (SporTV ao vivo). Ulbra e Unisul jogam às 19h; às 20h30, a On Line enfrenta a Intelbrás/São José e a UCS/Colombo recebe o Náutico/Araraquara. A Superliga Feminina estará de apenas volta na próxima quarta-feira.