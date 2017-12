Duelo de recordistas nos 100 m rasos é adiado O aguardado duelo entre os dois recordistas mundiais dos 100 metros rasos, o jamaicano Asafa Powell e o norte-americano Justin Gatlin, que seria realizado no dia 11 de junho, em Gateshead, na Inglaterra, nem não tem mais data para acontecer. O agente de Gatlin anunciou neste domingo que ele desistiu de participar do evento, porque seu contrato com os organizadores não previa a presença do jamaicano. "Ofereceram uma remuneração extra, mas é uma questão de princípios", disse o agente Renaldo Nehemiah, ex-recordista mundial dos 110 metros com barreiras. No dia 12 de maio, Gatlin anotou 9s76 no meeting de Doha, no Catar, mas cinco dias depois a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) anunciou a correção do tempo para 9s77, o mesmo anotado por Powell em Atenas, em 14 de junho de 2005. Agora, não há data prevista para o tira-teima entre os dois velocistas, que trocaram uma série de alfinetadas nas últimas semanas.