Duelo de rivais do Sul na 1.ª fase da Copa A Copa Itália dá a largada na temporada 2009-2010 do calcio - e logo na primeira fase eliminatória há confronto entre rivais do Sul. Hoje, no Estádio San Paolo, em Nápoles, o Napoli pega a Salernitana - as duas equipes são da região da Campânia. A rodada inaugural da competição será completada por Triestina x Cagliari e Sampdoria x Lecce..