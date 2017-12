Duelo de técnicas no Feminino de Basquete Um duelo das únicas técnicas mulheres que comandam duas das oito equipes que disputam o Campeonato Nacional Feminino de Basquete abre a quarta rodada da competição nesta quinta-feira. Santo André, sob o comando da veterana Laís Elena Aranha, há mais de 20 anos atuando como treinadora, enfrenta o São Paulo/Guaru, da estreante em campeonato brasileiro, Vilma Bernardes. As equipes que perderam na segunda rodada jogam, às 20 horas, no Ginásio Pedro Del?Antonia, em Santo André. O Santo André está em quinto lugar na classificação, com 4 pontos em três jogos, enquanto o São Paulo/Guaru está em sexto, com três pontos e um jogo a menos. Laís acha que sua equipe passa por um momento ?delicado?, por causa de algumas contusões ? Leila está com dores no joelho e Vívian, de volta aos treinos, após um período de ausência, tem dores musculares. A técnica Vilma afirma que trabalhou toda a semana para conseguir vencer contra o Santo André. ?É uma equipe boa, mas temos condições de ganhar.? Nesta sexta-feira jogam Unimed/Americana x São Caetano e Black&Decker/Uberaba x Pão de Açúcar/Ourinhos, ambos às 20 horas. A partida entre Lages/Consórcio Battistella e Databasket/São Bernardo foi adiada para o dia 12. Guaru e Americana, cancelado por causa da morte de Regininha será dia 20.