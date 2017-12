Duelo do ABC no boxe paulista O destaque da terceira rodada do Campeonato Paulista de Boxe Amador, nesta terça-feira, é o duelo entre os superleves Jeferson Luis Souza (São Caetano) e Claudionei Lacerda (Santo André). O torneio, no ginásio Baby Barioni, em São Paulo, terá ainda disputas nas categorias mosca, galo, pena, leve, meio-médio e médio-ligeiro. Nesta edição do Campeonato Paulista, por causa do grande número de participantes (201), as lutas acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 19h25.