Duelo marcará a Eldorado-Brasilis A quinta edição da Eldorado-Brasilis, a maior regata de vela oceânica do Brasil, largará em 2004 com uma atração a mais: a Fórmula Eldorado. Este duelo particular entre dois veleiros rigorosamente iguais poderá contribuir para a quebra do recorde do barco Touchê, que, em 2001, completou as 1.260 milhas náuticas em 189h49min. A Fórmula Eldorado terá dois veleiros de alumínio de 42 pés, projetados por Thierry Stump (responsável pelas embarcações de Amir Klink). E a tripulação do primeiro veleiro já está sendo formada, com a instrutora Nadia Megon e Vinicius Stump, filho de Thierry. O barco terá ao todo seis tripulantes. Nadia Megon, uma das responsáveis pela escola de vela BL-3, correu este ano pela terceira vez. Desta vez, integrou a equipe feminina do Daslu/Portugal Telecom, que acabou a prova em terceiro lugar, depois de ter liderado parte da competição. O resultado surpreendeu até o presidente da Portugal Telecom, o português Eduardo Corrêa de Matos, que decidiu patrocinar o veleiro por causa da imagem simpática das bonitas mulheres que formaram a tripulação. No começo desta semana, Nadia visitou o estaleiro de Thierry Stump, em Itapevi, e ficou empolgada com o projeto Vininautus. "São veleiros modernos, com grande área vélica, maior do que o Mitsubishi, que venceu a última Semana de Vela de Ilhabela e que possui lastro com água. Tenho certeza de que serão veleiros rápidos e eficientes, capazes de bater o recorde da prova que é o principal objetivo." Na Fórmula Eldorado, como os dois veleiros são iguais, o resultado dependerá exclusivamente do trabalho dos tripulantes. "Quem trabalhar melhor e escolher a tática mais correta vencerá", diz Nadia. Segundo Ricardo Costa, árbitro-geral da Eldorado-Brasilis 2003, um dos segredos que podem ter determinado o recorde do Touché, em 2001, além de ventos mais fortes, foi a estratégia de percorrer uma linha reta na ida e volta de Vitória, no Espírito Santo, até a Ilha de Trindade. "O cálculo de 1.260 milhas náuticas (2336 quilômetros) para a prova corresponde ao percurso mínimo. A maioria dos veleiros percorre uma distância bem maior, já que eles mudam constantemente de rota." O comandante Wagner Gomide, vencedor da regata de 2003 com o veleiro Vó Zizinha , explica que, na busca de ventos mais fortes, subiu muito para o norte na perna de volta. "Talvez se optasse por não desviar tanto poderia ter feito um tempo melhor." Gomide já estuda a reforma que fará no veleiro para tentar quebrar o recorde do Touché, de Ernesto Breda, na quinta edição da prova, com largada prevista para 17 de janeiro de 2004. Além dele, mais cinco barcos estão inscritos para a próxima regata: o BL-3, de Pedro Rodrigues, o Kanaloa, de José Benedito Torres Pinto, o Totora, de Carlos Alberto Ferreira dos Santos, o Gato Xadrez, do capixaba Sérgio Rossi e o Passargada, do carioca Renato Pillar.