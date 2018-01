Duelo nos 1.500m agita Troféu Brasil O duelo entre Hudson Santos de Souza e Fabiano Peçanha, nos 1.500 metros, será uma das atrações dentre as 15 finais desta sexta-feira do programa do Troféu Brasil de Atletismo, no Ibirapuera, em São Paulo. Fabiano Peçanha disse que a prova dos 800 metros é a sua prioridade na temporada. "É nessa distância que tenho o índice para o Mundial", justificou. Mas não esconde o clima de rivalidade com Hudson. "Não vou fazer um esforço gigantesco nos 1.500 metros porque não quero me machucar agora, faltando dois meses para o Mundial de Helsinque. Mas ser campeão brasileiro na distância seria muito bom", afirmou Fabiano, que quebrou uma invencibilidade de Hudson que já durava seis anos nessa prova, em 2000. "Desde então, sempre que estamos na prova é um duelo." Fabiano tem índice A para o Mundial, de 6 a 14 de agosto, mas na prova dos 800 metros. Enquanto Hudson conseguiu o índice A para os 1.500 metros no ano passado e ainda terá que conseguiu o índice B (3m38s00) para assegurar sua vaga. Nesta quinta-feira, Hudson foi o melhor nas eliminatórias dos 1.500 metros. Campeão pan-americano na prova, em 2003, ele fez o tempo de 3m41s24 no Troféu Brasil. Já Fabiano ficou em terceiro lugar, com 3m48s44, atrás também de André Albieri de Santana (3m46s82). "Acho difícil competir o Troféu Brasil pensando em índice. Todos fazem uma corrida mais tática, pensando no título para o clube", revelou Hudson, que embarca na semana que vem para competir na Europa.