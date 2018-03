Duelo nos 400 metros é destaque do Mundial O duelo entre os australianos Ian Thorpe e Grant Hackett nos 400 metros, livre, é o destaque na abertura das provas de natação do Mundial de Esportes Aquáticos, neste domingo, em Barcelona. Além de reunir os dois nadadores com os melhores tempos na distância, a disputa terá a principal estrela do momento, o norte-americano Michael Phelps. Thorpe tem um de seus três recordes mundiais nos 400 metros, com 3m40s08, enquanto Hackett tem a marca de 3m42s51. Thorpe terá de competir duas vezes neste domingo, porque, além da prova individual, disputará o revezamento 4x100 m, livre. Ele nadará com Ashley Callus, Todd Pearson e Casey Flouch. A baixa é Michael Klim - com ele, a Austrália é a recordista mundial da prova. O Brasil também disputará os 4 x 100 m, livre, feminino e masculino. Os 12 primeiros colocados na prova em Barcelona garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Xuxa competirá nos 50 m, borboleta, apesar de nadar o revezamento no mesmo dia, juntamente com Gustavo Borges, Jáder Souza e Carlos Jayme. Entre as mulheres, a equipe é formada por Flávia Delaroli, Rebeca Gusmão, Monique Ferreira e Tatiana Lemos.