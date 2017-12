Dueñas critica defesa 'fraca' do Brasil após vitória no Mundial de Handebol

Embora a seleção brasileira feminina de handebol tenha vencido a Tunísia no Mundial da Alemanha neste domingo, em Oldenburg, por 23 a 22, o técnico espanhol Jorge Dueñas reconheceu que a equipe não teve uma boa atuação. E sua principal crítica ficou para a defesa brasileira, que também havia decepcionado na estreia do último sábado no frustrante empate com o Japão.

"A Tunísia jogou muito bem. Começaram com mais concentração e melhores que nós. Nossa defesa foi muito fraca no início. No segundo tempo, a Tunísia conseguiu uma vantagem de cinco gols, mas nossa defesa melhorou e conseguimos atingir o placar, porém sofremos bastante", lamentou o treinador.

Um dos principais destaques da equipe neste domingo, a goleira Babi reforçou a análise de Jorge Dueñas. "Temos que ter mais concentração no começo do jogo e já ter o foco no próximo jogo", ponderou, antes de destacar aspectos favoráveis do triunfo.

"Temos que olhar pelo lado positivo. Somamos dois pontos. Não estamos satisfeitas com a nossa performance, mas tivemos a força de toda a equipe e brigamos pelos dois pontos", completou Babi.

Pela terceira rodada do Mundial, nesta terça-feira, a seleção brasileira encara a Rússia. Depois joga contra a Dinamarca, na quarta, e encerra a primeira fase na sexta contra Montenegro.