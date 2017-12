Dueñas define grupo do Brasil para o Mundial de Handebol Feminino

O técnico da seleção brasileira feminina de handebol, o espanhol Jorge Dueñas, definiu nesta sexta-feira a lista com as 16 atletas que representarão o País no Mundial da Alemanha. A equipe fará a sua estreia na competição neste sábado, às 14h45 (de Brasília), em Oldenburg, contra o Japão, em jogo válido pelo Grupo C.

Em relação ao grupo chamado pelo treinador espanhol para a disputa do Troféu Carpati, na Romênia, e também para a última fase de treinamentos antes do campeonato do mundo, a única ausência verificada foi da armadora direita Deonise, que está lesionada (se recupera de um desconforto muscular).

A jogadora, de 34 anos, tem no currículo o título de 2013 (na Sérvia), além da participação em outros dois Mundiais, em 2011 e 2015. Deonise também integrou o selecionado que defendeu o Brasil nas Olimpíadas de Londres-2012 e Rio-2016.

No entanto, Jorge Dueñas terá o direito de fazer alterações no elenco durante o Mundial e a armadora poderá ser acionada para defender o Brasil que, além do Japão, também enfrentará Rússia, Tunísia, Dinamarca e Montenegro na primeira etapa do torneio.

Confira a lista das 16 brasileiras convocadas para o Mundial de Handebol Feminino:

Goleiras - Bárbara Arenhart (Club Vaci NKSE-Hungria), Gabriela Moreschi (Larvik Handball Klubb-Noruega) e Mayssa Pessoa (Club Rostov Don-Rússia)

Armadoras - Deonise Fachinello (CS Magura Cisnadie-Romênia), Eduarda Amorim (Gyori Audi ETO-Hungria), Karoline Souza (Club Vaci NKSE-Hungria) e Patricia Batista da Silva (Thuringer-Alemanha)

Centrais - Ana Paula Rodrigues Belo (Club Rostov Don-Rússia), Danielle Jóia (Pinheiros) e Patrícia Matieli Machado (Vistal Gdynia-Polônia)

Pontas - Dayane Pires da Rocha (São Bernardo/Unip), Jessica Quintino (HC Odense-Polônia), Mariana Costa (CS Magura Cisnadie-Romênia) e Samira Rocha (Kisvarda Master Good-Hungria)

Pivôs - Lígia Costa (Pogon Szczecin-Polônia), Tamires Anselmo Costa (Pinheiros) e Tamires Morena (Larvik Handball Klubb-Noruega)