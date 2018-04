Dunga anuncia time para amistoso dia 9 Dunga convoca segunda-feira a seleção olímpica, que vai enfrentar a seleção do Campeonato Brasileiro, dia 9, no Engenhão, marcando o fim da temporada 2007. Serão convocados jogadores até 23 anos, com preferência para os que atuam no Brasil. O técnico tentará a liberação de outros que atuam no exterior. Dunga explicou que, assim como acontece na seleção principal, há uma pré-lista, que inclui de 3 a 4 jogadores por posição.