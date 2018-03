Dunga aposta em Adriano para pegar a Argentina nas Eliminatórias O técnico da seleção brasileira,Dunga, vai trabalhar o centroavante Adriano para o jogo contra a Argentina, no dia 18, em Belo Horizonte. O treinador sabe que a experiência do Imperador pode ser decisiva em uma partida tão importante como essa. Os amistosos nos Estados Unidos servem para a readaptação do atacante ao ambiente de seleção. "Experiência pesa", admite Dunga, que tem também Luís Fabiano, do Sevilla, e o novato Alexandre Pato, do Milan, como opções ofensivas. Acesse e veja como foi o amistoso de ontem entre Brasil e Canadá O treinador vai observar de perto o comportamento de Adriano. Se ele mostrar o desejado "comprometimento com o espírito de seleção" neste período de jogos amistosos nos Estados Unidos, ganha pontos na recuperação da vaga de titular. "Só experiência não basta", diz Dunga. "O que foi antes não serve para hoje. Futebol é momento. Adriano tem experiência de Copa do Mundo, mas precisa voltar a mostrar aquele futebol agora." E, na avaliação do treinador, ele tem ido bem. "O Adriano fez boas apresentações com o São Paulo e mereceu a convocação." Pena para os argentinos. Adriano é velho carrasco dos ?hermanos?. Acabou com eles na Copa América de 2004 e na Copa das Confederações de 2005. Foi dessa forma que se credenciou para o chamado "quadrado mágico" no Mundial de 2006. Os argentinos não se esquecem. Há duas semanas, quando o nome de Adriano apareceu na convocação de Dunga, o diário Olé, principal jornal de esportes da Argentina, lamentou: "O animal está à solta." E ele vai para cima. "Realmente, venho dando sorte contra os argentinos e quero provar de novo que sou o cara que decide. Não sou de prometer gols, mas vou fazer de tudo para marcar novamente na Argentina." Adriano pede atenção especial também com o Paraguai. É a seleção que lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 pontos, 1 a mais que a Argentina e 2 à frente do Brasil. O jogo está marcado para o 15, em Assunção. Todos os ingressos já foram vendidos. "É sempre difícil jogar contra o Paraguai e eles têm o Cabañas, que vem mostrando qualidade na Taça Libertadores da América." O goleiro Julio Cesar, flamenguista de coração, sofreu com os gols do gordinho paraguaio pelo América do México, que eliminou o time carioca nas oitavas-de-final da competição sul-americana. "Cabañas foi muito bem também contra o Santos e precisamos ter atenção especial com ele." Depois do confronto com o Canadá, em Seattle, previsto para a noite de ontem, a seleção encara a Venezuela na sexta-feira, em Boston. Volta ao Brasil no sábado e começa, na Granja Comary, em Teresópolis, a preparação para os jogos contra a Argentina e o Paraguai. Está previsto também um período de treinos e concentração no CT do Atlético-MG, em Belo Horizonte, nos três dias que antecederão o jogo contra os argentinos.