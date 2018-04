Dunga ignora pressão por Rogério Ceni A ausência Rogério Ceni no jogo da seleção, contra o Uruguai, dia 21, no Morumbi, não preocupa o técnico Dunga, que mais uma vez deixou o goleiro do São Paulo fora da lista dos 22 convocados para os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias do Mundial de 2010 - antes, dia 18, a equipe enfrenta o Peru, em Lima. Dunga disse não temer hostilidades na capital paulista, como ocorreu em confronto do Brasil contra a Colômbia, em 2002, pelas Eliminatórias. Entre os convocados, constam os nomes dos zagueiros Alex Costa, ex-Santos e hoje no Chelsea, e Naldo, do Werder Bremen, que foi chamado para substituir Alex Silva, do São Paulo, contundido e único desfalque do time.