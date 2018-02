Dunga prevê problemas na preparação Muito trabalho pela frente é o que prevê Dunga, técnico da seleção brasileira, na preparação da equipe olímpica que tentará o ouro inédito em Pequim, depois da derrota por 3 a 0 para o time de craques do Brasileiro. "Sabíamos da dificuldade. Vamos precisar trabalhar muitas coisas e em pouco tempo", constatou Dunga, lamentando o calendário apertado. "Vai ser difícil programar partidas, a tendência é que usemos datas reservadas à seleção principal para treinar os jogadores da olímpica", disse. O placar foi o que menos importou para o treinador, que atribuiu ao calor parte da culpa pela fraca partida. "Foi um jogo difícil, contra um time experiente. Achei normal para o primeiro compromisso", comentou. O auxiliar-técnico Jorginho, que comandou a seleção do banco já que Dunga ficou todo o tempo nas tribunas, também defendeu o amistoso. "Foi uma experiência válida. Fizemos muitas observações importantes", avaliou. Dunga não antecipou nada sobre as futuras convocações, mas avisou que o grupo nem de longe está definido. "Vamos observar muitos atletas", disse, defendendo Alexandre Pato, que teve fraco desempenho no jogo. "O Pato estava sem jogar havia algum tempo. Ele tem um talento enorme e precisamos ter paciência", observou. O público também decepcionou: apenas 8.945 pagantes foram ao Engenhão. A seleção olímpica se desfaz momentaneamente. A CBF não tem amistoso programado.