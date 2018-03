Dunga tenta achar substituto para Kaká

O técnico Dunga vai usar os amistosos contra Canadá e Venezuela, ambos nos Estados Unidos, para testar uma nova formação tática para a seleção brasileira sem o melhor jogador do mundo em 2007, Kaká. O meia do Milan sofreu uma artroscopia no joelho esquerdo na semana passada e pode ficar fora também dos jogos das Eliminatórias contra Paraguai e Argentina, dias 15 e 18 de junho. Kaká foi operado no Rio de Janeiro pelo médico da seleção, José Luís Runco, e tem feito tratamento no Reffis, do São Paulo. Apesar da presença de Runco na cirurgia e do apoio de Dunga - a cada entrevista, o treinador sempre elogia o meia -, a operação não foi bem vista por toda comissão técnica da Seleção. O auxiliar Jorginho, em entrevista antes de embarcar para Seattle, criticou o jogador, por entender que ele acabou privilegiando o Milan em detrimento da seleção. ''Se há um problema, não se pode jogá-lo para frente porque ele vai crescer. O Kaká poderia ter resolvido isso antes'', disse Jorginho. E completou: ''A gente não sabe se ele vai jogar as Eliminatórias. Se não jogar, temos bons jogadores para desempenhar o papel dele, como Diego e Julio Baptista.'' Dunga ainda não se pronunciou sobre a escalação para o primeiro dos amistosos, contra o Canadá, amanhã, em Seattle. O treinador tem boas opções para suprir a ausência de Kaká. Além dos dois jogadores citados por Jorginho, ele pode ainda colocar Adriano no ataque, juntamente com Luís Fabiano (ou Alexandre Pato), recuando Robinho para a armação com Elano. OLIMPÍADA Kaká não irá, também, a Pequim, pois o Milan não vai liberá-lo. Já Robinho está fazendo um esforço enorme para participar da Olimpíada. O atacante tem feito pressão para o Real Madrid liberá-lo para a competição em agosto na China - algo que a maioria dos clubes europeus não parece disposta a fazer. ''Tenho conversado muito com o pessoal do Real Madrid sobre essa questão. Sempre deixei claro que meu maior objetivo é defender a Seleção. Acho que não será problema.'' Nem mesmo as dores no púbis que vinha sentindo nos últimos meses seriam capazes de tirá-lo do caminho de Pequim. ''Não vou precisar operar, não. Já estou bem.'' As partidas contra canadenses e venezuelanos vão servir também para Dunga decidir os jogadores com mais de 23 anos que irão para a Olimpíada de Pequim com a seleção. Como não poderá mesmo contar com Kaká, os mais cotados são o goleiro Julio Cesar, o zagueiro Juan e Robinho.