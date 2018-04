Dupla Adriana Behar/Shelda é hexa A dupla feminina de vôlei de praia, medalhista de prata na Olimpíada de Atenas, Adriana Behar e Shelda, assegurou o hexacampeonato do Circuito Mundial, nesta sexta-feira, na abertura da 11ª etapa da competição, em Milão, na Itália. O título de número 108 das vitoriosas carreiras foi conseguido na estréia após duas vitórias sobre a dupla da República Tcheca, Tychnova e Tychnova, e as gregas Koutroumanidou e Arvaniti, ambas por 2 sets a 0. "Estamos muito felizes e realizadas. Chegar ao hexacampeonato no mesmo ano em que conquistamos a prata é muito bom", disse Adriana. "Estamos prestes a completar nove anos de parceria e ainda assim conseguimos nos manter no topo. Isso é muito difícil." Com os resultados obtidos na rodada de abertura da etapa italiana, há exatos dez dias da conquista de prata em Atenas, Adriana e Shelda asseguraram a 12ª colocação da etapa, suficiente para somar 144 pontos, totalizando 2.814. Agora, elas não podem ser alcançadas na tabela de classificação por nenhuma outra dupla. Na temporada 2004 do Circuito Mundial, Adriana e Shelda figuraram no pódio de todas as etapas. Foram campeãs em Osaka (Japão) e Berlim (Alemanha); vice-campeãs em Fortaleza (Brasil), Gstaad (Suíça) e Klagenfurt (Áustria) e terceira colocadas em Rhodes (Grécia) e Xangai (China). "Este é um ano muito especial na nossa carreira. Chegamos a mais uma final olímpica e conquistamos o hexacampeonato. Só tenho a agradecer a Adriana e a toda a nossa comissão técnica, cada um tem um pouquinho de participação nisso tudo. Sem a Adriana não teria chegado tão longe", afirmou Shelda, emocionada. "Este ano ainda podemos ganhar o Circuito Brasileiro pela oitava vez. Seria maravilhoso e vamos busca-lo." Relação dos títulos da dupla: Hexacampeãs do Circuito Mundial - 1997, 98, 99, 2000, 2001 e 2004. Bi-Campeãs Mundiais - 1999 (França) e 2001 (Áustria). Heptacampeãs do Circuito Brasileiro - 1996, 97, 99, 2000, 2001, 2002 e 2003. 28 títulos em etapas do Circuito Mundial. 63 títulos em etapas do Circuito Banco do Brasil. Medalha de Ouro no Goodwill Games de 98, em Nova Iorque. Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 99.