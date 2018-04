Dupla brasileira da 49er está em 5º Os brasileiros André Fonseca e Rodrigo Duarte ocupam a quinta colocação geral da classe 49er após as duas regatas olímpicas desta sexta-feira e estão satisfeitos com o desempenho da dupla e as condições climáticas. ?Estamos dentro do nosso objetivo, que era manter a regularidade, ficar entre os primeiros, para tentar a medalha?, disse André. ?O vento não está forte, são as condições ideais. Por enquanto está tudo a nosso favor.? André só lamentou o desempenho na segunda regata desta sexta-feira. "Perdemos a oportunidade de avançar, porque não fomos bem na virada da primeira bóia. Mas isso faz parte do jogo?, disse. ?É uma classe muito equilibrada, o nível técnico é muito alto.?