Dupla brasileira da Tornado em último Os brasileiros Maurício Santa Cruz e João Carlos Jordão não vêm fazendo boa campanha no torneio olímpico da classe Tornado. Nesta segunda-feira, eles foram penúltimos e últimos respectivamente nas quinta e sexta regatas e ocupam o 17º (e último lugar) na classificação geral, com 77 pontos perdidos. A dupla dos EUA John Lovell/Charlie Ogeltree lidera com 20 pontos perdidos.