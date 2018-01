Dupla brasileira eliminada no Mundial Campeões olímpicos e mundiais, os brasileiros Ricardo e Emanuel foram eliminados nesta sexta-feira do Mundial de Vôlei de Praia que está sendo realizado em Berlim, ao serem derrotados pela dupla norueguesa formada por Iver Horrem e Bard-Inge Pettersen. Ricardo e Emanuel perderam por 21-16 e 22-20,no pior resultado da dupla em 29 partidas internacionais. Os brasileiros deixaram a quadra decepcionados e Ricardo deu um murro de raiva na rede. O Brasil, no entanto, continua representado no torneio masculino com outras duas duplas. Franco e Tande, terceiros cabeças-de-chave, e Benjamin e Harley .