Dupla brasileira faz prova de recuperação entre os carros A dupla brasileira formada por Klever Kolberg e Eduardo Bampi fez uma corrida de recuperação nesta terça-feira, na quarta etapa do Rally Dakar, entre as cidades marroquinas de Er Rachidia e Ouarzazate. Eles largaram em último lugar e chegaram na 34ª posição, pulando da 122ª para a 81ª posição na classificação geral. "Foi uma etapa muito difícil para nós", disse Klever, já em Ouarzazate. "Além de muito longa, tinha muita pedra, e como largamos lá atras, pegamos poeira o tempo inteiro dos carros da frente, tivemos que negociar muitas ultrapassagens. Mesmo assim foi muito bom, passamos quase 50 carros" , comemorou. O mais rápido foi o francês Jean-Louis Schlesse, que pilota um carro construído por ele mesmo, com o tempo de 3h59min54s, quase oito minutos à frente do segundo colocado, a dupla Carlos Sainz/Michel Perin. Entre os brasileiros, o destaque do dia foi Paulo Nobre, o ?Palmeirinha?, que, ao lado do português Filipe Palmeiro, fez o 17º tempo do dia. Já Riamburgo Ximenes e Lourival Roldan ficaram no o 65.º lugar. Classificação geral após 4ª etapa - categoria carros 1) Carlos Sainz / Michel Perin - 9h17min11s 2) Giniel de Villiers / Dirk Von Zitzewitz - a 1min55s 3) Carlos Souza / Andréas Schulz - a 7min20s 4) Nani Roma / Lucas Cruz Serna - a 11min44s 5) Hiroshi Masuoka / Pascal Maimon - a 12min49 63) Riamburgo Ximenes / Lourival Roldan - a 2h20min10s 81) Klever Kolberg / Eduardo Bampi - a 6h11min04s 86) Paulo Nobre / Filipe Palmeiro - a 7h35min06s