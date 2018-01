Dupla brasileira ganha título mundial A dupla brasileira formada por Márcio e Fábio Luís conquistou, neste domingo, o título do Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Berlim (Alemanha), ao derrotar os suíços Sascha Heyer e Paul Laciga por 2 sets a 0 - parciais de 22/20 e 21/12, em apenas 37 minutos de jogo. Esta é a primeira conquista dos dois juntos e a quarta do Brasil em cinco campeonatos desde 1997. Antes de chegar à decisão, os brasileiros tiveram de passar pelos alemães Marvin Polte e Thorsten Schoen também por 2 a 0 (21/18 e 21/14) na manhã deste domingo. Como o Mundial também valeu pontos para o Circuito Mundial, Márcio e Fábio Luiz, que começaram a jogar juntos no início deste ano, estão entre os primeiros colocados, agora com dois títulos e três vices. Na disputa pelo bronze, os alemães Julius Brink e Kjell Schneider bateram os compatriotas Polte e Schoen por 2 sets a 1 - com parciais de 16/21, 21/17 e 15/10.