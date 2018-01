Dupla brasileira no remo compete na Itália antes do Pan Quebrar um jejum de 20 anos sem medalhas de ouro no remo nos Jogos Pan-Americanos é o desafio da dupla formada há oito meses por Anderson Nocetti e Allan Bittencourt para o barco dois-sem, uma das categorias mais técnicas da modalidade. Os atletas formaram a guarnição mais eficiente nas seletivas da categoria para a competição no Rio de Janeiro e agora seguem para uma preparação internacional, com a disputa de uma regata na Itália. Os dois últimos ouros do remo são do dois-sem, com os irmãos Ricardo e Ronaldo Carvalho, nos Jogos de Caracas (1983) e Indianápolis (1987). Aos 33 anos, Anderson já disputou duas Olimpíadas, no single skiff - foi a Sydney (2000) e Atenas (2004). Ele tem duas medalhas pan-americanas, de bronze com a guarnição do four skiff, e de prata com o double skiff, ganhas em Santo Domingo (2003). Experiente, vive o desafio extra para este Pan de estar num barco em que cabe a cada atleta manejar um remo. ?Arrancaram um remo das minhas mãos, após 15 anos competindo em barcos com dois. No dois-sem, o equilíbrio e o sincronismo do barco depende dos dois, do conjunto.? O catarinense, que começou a remar e competir no Clube de Regatas Aldo Luz, em Florianópolis, em 1988, acha que vem conseguindo formar um bom conjunto com Allan Bittencourt, ex-parceiro de Alexandre Soares, que deixou o esporte. ?A confederação queria fazer uma guarnição forte no dois-sem e chamou o Anderson?, comenta Allan, de 27 anos, gaúcho que começou no esporte no Grêmio Náutico União, de Porto Alegre. ?O Anderson vem de uma carreira solo, mas temos treinado muito, nos dedicamos demais. O objetivo é buscar essa medalha.? Allan também integrou a guarnição do four skiff, bronze no último Pan. ?Os maiores talentos do remo brasileiro foram direcionados para os barcos menores?, afirma o técnico Ricardo Contieri. A prova na Itália, dia 22, com regatas organizadas e raias balizadas, será referência do estágio de preparação em que a dupla se encontra.