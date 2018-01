Dupla brasileira vence em etapa russa A dupla brasileira formada por Ana Paula e Leila começou bem a etapa da Rússia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quarta-feira, em São Petersburgo, as duas venceram dois jogos e passaram para a próxima fase da competição. As vitórias foram sobre as polonesas Urban e Wiatr por 2 sets 0 (21/17 e 21/16) e sobre as canadenses Lessard e Maxwell por 2 sets a 1 (22/24, 21/13 e 15/13). Nesta quinta-feira, Ana Paula e Leila terão pela frente as chinesas Zhengqing Ren e Chun Hong Lu no primeiro jogo do dia. Outras duplas brasileiras - Maria Clara/Carol, Juliana/Larissa e Sandra Ágatha - também estão na disputa em São Petersburgo.