Dupla corre atrás do 1.º ouro do vôlei de praia masculino Se existe um esporte em que o pódio brasileiro é dado como certo no Pan do Rio é o vôlei de praia. E se depender da motivação de Emanuel e Ricardo e de Larissa e Juliana, líderes do ranking nacional, a medalha será de ouro. A disputa pela vaga está acirrada - a definição será em junho - e as duplas combatem a expectativa traçando planos. Campeões olímpicos em Atenas, em 2004, Emanuel e Ricardo consideram EUA e Cuba como os principais rivais no Rio. Juntos no vôlei de praia desde 2002, acreditam que a pressão sobre os brasileiros será grande, principalmente porque o masculino ainda não conquistou o ouro pan-americano, que o feminino trouxe de Winnipeg, em 99, com Adriana Behar e Shelda. O masculino tem duas pratas, com Garrido e Lula, em Winnipeg, e Luizão e Paulo Emílio, em São Domingos, em 2003. As próximas cinco etapas do circuito nacional definirão o destino dos atletas. Depois da 3.ª etapa, em Juiz de Fora, no dia 24, a diferença de Ricardo e Emanuel para os vice-líderes Márcio e Fábio Luiz era de 40 pontos. ?A expectativa é grande. Respiramos esse clima de Pan desde 2006?, conta Emanuel. ?O Pan encaixou direitinho no calendário do circuito mundial, classificatório para a Olimpíada.? Emanuel começou a jogar na quadra sonhando com a seleção juvenil. Não foi convocado e resolveu ir para a praia. Seu primeiro parceiro foi Aluísio. Em 93, deslanchou ao lado de Zé Marco. Hoje, a base do paranaense Emanuel é João Pessoa, onde treina 6 horas por dia com o baiano Ricardo. Nas folgas, gosta de se reunir com a família, ?chama que acende minha bateria?, em Curitiba, Brasília e Rio. Dupla feminina diz que joga como uma máquina ?A Larissa é o piloto e eu sou o motor?, brinca Juliana, comparando a dupla vitoriosa que forma com Larissa a uma Ferrari. Líderes do ranking brasileiro, bicampeãs mundiais e brasileiras, têm tudo para ir ao Pan. Se confirmarem a vaga, Larissa irá ao segundo Pan da carreira - em 2003, foi bronze com Ana Richa. Juliana não tem a competição no currículo. E está animada. ?Além de ser especial por ser disputado em casa, o Pan vai servir de preparação para Pequim, que é a nossa meta.? Juliana, santista, e Larissa, paraense, se conheceram em Fortaleza, em 2001, em um projeto da Confederação Brasileira de Vôlei para desenvolver o vôlei de praia. Tentaram jogar juntas pela primeira vez em 2002, mas Juliana rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e Larissa teve hérnia de disco. Só conseguiram formar a parceria em 2004.