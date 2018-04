Dupla da Mercedes está apreensiva

Os próprios pilotos da Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, pole position e segundo no grid no GP da Espanha, reconheceram depois da definição no Circuito da Catalunha que será muito difícil manterem-se à frente também na corrida, hoje. "Trabalhamos muito para tornar nosso carro melhor na prova, não apenas na classificação, mas sinceramente não senti evolução", disse Hamilton.

Sebastian Vettel, da Red Bull, terceiro no grid, afirmou, maliciosamente: "Estou muito contente com a minha posição". Sabe que em condições normais deve herdar a liderança. "Será um desafio administrar o consumo dos pneus", explicou Rosberg. Felipe Massa, da Ferrari, sexto tempo mas nono no grid, por ser punido, comentou como devem ser as 66 voltas da quinta etapa do campeonato: "A maioria fará quatro pit stops, mas penso que haverá quem deve tentar três."

Todos os times têm importantes novidades técnicas nos seus carros no GP da Espanha. Cada um procurou melhorar na área mais carente. Mas os treinos livres de sexta e ontem de manhã, quando adotam acerto de corrida, Rosberg e Hamilton evidenciaram as mesmas dificuldades de antes.

Fernando Alonso, da Ferrari, quinto na classificação, comentou: "Nico largou na pole position em Bahrein, há três semanas, e terminou em nono. O histórico deles é de perder rendimento na corrida. Por isso estou confiante em chegar ao pódio e talvez algo mais."

A não ser que de uma hora para outra a Mercedes se mostre mais constante, Vettel, Kimi Raikkonen, da Lotus, quarto no grid, Alonso e Massa não devem ter grandes problemas para ganhar posições, em especial numa etapa onde o consumo dos pneus será muito elevado. A Pirelli distribuiu em Barcelona os novos pneus duros e os médios.

O tricampeão Vettel já antecipou que fará uma corrida tática, como na China, em razão do esperado desgaste dos pneus. "Espero que minha estratégia funcione." Em Xangai largou em nono e chegou em quarto. O alemão lidera o Mundial com 77 pontos seguido por Raikkonen, 67, Hamilton, 50 e Alonso, 47.

Se o que cada escuderia fez até agora na temporada, depois de quatro provas, servir para se projetar a competição de hoje, o maior candidato à vitória nem é Vettel, primeiro depois dos Mercedes, mas Raikkonen. Na Austrália impôs ritmo forte e fez um pit stop a menos. Resultado: venceu a etapa de abertura do campeonato.

"Demos um passo para a frente com as novidades no carro. Estamos numa boa condição para amanhã (hoje)", afirmou o finlandês que tem como meta não permitir que Vettel amplie a diferença de 10 pontos entre ambos na classificação. A Lotus é o carro que melhor administra o desgaste dos pneus.

Alonso diz que a Ferrari é a segunda nesse quesito. "Os novos componentes, em vez de nos aproximar da Mercedes, os carros mais rápidos em uma volta lançada, nos distanciaram deles", falou o ídolo local. "Estávamos a dois ou três décimos e ficamos a meio segundo. Mas todos sabem que nosso ritmo de corrida está dentre os melhores se não for o melhor."

Nessa equação que vai definir a imprevisível prova de Barcelona é importante acrescentar Romain Grosjean. A Lotus tem um excelente carro para o que mais será exigido no Circuito da Catalunha e o francês vem de um ótimo terceiro lugar no GP de Bahrein. A exemplo de seu companheiro Raikkonen, Grosjean elogiou o pacote de mudanças no modelo E21-Renault. "Estamos um pouco mais eficientes em todas as condições, como em uma volta lançada."

Punição. Felipe Massa vai começar o GP da Espanha na nona colocação porque os comissários o puniram com a perda de três posições no grid. Mark Webber vinha na volta rápida, na classificação, e Massa estava lento, na trajetória ideal da curva 11. "Olhei no espelho e o vi longe. Quando se aproximou, acelerei no meio da curva para não atrapalhá-lo, e em seguida abri para ele passar. Não o prejudiquei", comentou. Os comissários viram diferente.

A largada do GP da Espanha será às 9 horas, horário de Brasília. Na prova da GP2, a ante-sala da Fórmula 1, Felipe Nasr, piloto de 20 anos e grande promessa do Brasil nas pistas, terminou ontem em segundo lugar, depois de excelente desempenho. O vencedor foi o holandês Robin Frijns, considerado um fenômeno no automobilismo. Hoje os dois disputam a segunda corrida da GP2 no circuito.