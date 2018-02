Dupla de vôlei de praia inicia temporada pensando no Pan A dupla de vôlei de praia formada pelo cearense Márcio e pelo capixaba Fábio Luiz iniciou nesta semana, em Fortaleza, a preparação para os principais torneios de 2007 e um dos mais desejados é o Pan-Americano do Rio de Janeiro, que será realizado em julho. Com apenas uma vaga em disputa para a competição continental, Márcio e Fábio Luiz estão na briga contra os atuais campeões olímpicos Ricardo e Emanuel. A dupla brasileira no Pan será conhecida pelo ranking da Federação Internacional de Vôlei de Praia. No período de 23 de junho de 2006 a 23 de junho de 2007, quem estiver melhor representará o País no Rio de Janeiro. Até o momento, Ricardo e Emanuel têm uma pequena vantagem sobre Márcio e Fábio Luiz - 4 ouros, 2 pratas e 1 bronze contra 3 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Até a data limite, serão realizadas cinco etapas do Circuito Mundial. Além do Pan, Márcio e Fábio Luiz focarão os circuitos mundial e brasileiro e o Campeonato Mundial. O primeiro compromisso será o Rei da Praia, no Rio, de 9 a 11 de fevereiro. O técnico Ronald Rocha pretende fazer um trabalho individual com Fábio, principalmente no bloqueio - o capixaba tem 2,04 m de altura. "Estamos refinando alguns fundamentos. Dos jogadores ?top? do Brasil, Fábio Luiz é aquele com maior potencial de crescimento. Queremos corrigir algumas deficiências que ainda tem, como no passe e no levantamento. Nestes primeiros treinos, estamos forçando bastante as bolas de manchete", disse. Desde que iniciaram a dupla em 2005, Márcio e Fábio Luiz já conquistaram o título do Circuito Brasileiro e o Campeonato Mundial - ambos no mesmo ano de estréia da parceria. No Circuito Mundial, são dois vice campeonatos.