Dupla holandesa e um belga ainda lideram nos caminhões Os líderes da categoria caminhões do Rally Dakar 2007 ainda são os holandeses Hans Stacey e Bernard der Kinderen e o belga Charly Gotlib. Eles chegaram em segundo lugar na nona etapa, disputada nesta terça-feira, entre as localidades mauritanas de Tichit e de Nema (494 km), na Mauritânia, e mantiveram a vantagem de 2h56min36s sobre os segundo colocados, o trio russo Ilgizar Mardeev, Aydar Belyaev e Eduard Nikolaev. Os brasileiros André Azevedo e Maykel Justo, ao lado do tcheco Mira Martinec, ficaram na quinta posição da classificação geral do rali ao completarem o percurso desta segunda em 7h19min50s, 32min03s atrás do caminhão de Wulfert Van Ginkel, Willen Tijsterman e Richard De Rooy, os primeiros do dia, com a marca de 6h47min47s. No entanto, na classificação geral o caminhão de Azevedo e Justo permanece a 4h59min17s do veículo dos líderes. Os holandeses Arjen Brouwer, Simon Koetsier e Gerard van Veenendaal foram os terceiros na etapa, a 42min48s dos vencedores. (Com EFE)