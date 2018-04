Dupla Juliana e Larissa pode fazer história hoje Juliana e Larissa disputam hoje a final da etapa de Barcelona do Circuito Mundial de vôlei de praia, contra as também brasileiras Talita e Maria Elisa. Se vencerem, Ju e Larissa - tetracampeãs mundiais, título conquistado sexta-feira, com três etapas de antecedência - entram para a história como a primeira dupla a vencer oito ouros em uma mesma temporada. A brasileira Shelda, medalha de prata na Olimpíada de 2000 e na de 2004, se despediu ontem do esporte.