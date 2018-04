Dupla que brilhou no rival é aposta Se o São Paulo não consegue ter sucesso na Arena da Baixada, a mesma regra não vale para a sua dupla de ataque. A parceria de Washington e Dagoberto obteve êxito no estádio, porém com o uniforme atleticano. Foi em 2004 que os dois começaram a chamar a atenção. Juntos, carregaram o Atlético-PR ao vice nacional. Washington renasceu no futebol paranaense. Depois de passagens discretas por vários times e uma boa temporada na Ponte Preta em 2001, foi artilheiro do Brasileiro pelo clube em 2004, com 34 gols. Tudo depois de superar grave problema cardíaco. Já Dagoberto deixou a Arena pelas portas dos fundos. Foi trazido para o são Paulo em 2007, depois de batalha judicial.