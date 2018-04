Dupla romena conquista o ouro no remo A dupla Georgeta Damian e Viorica Susanu, da Romênia, conquistou neste sábado a medalha de ouro no remo, na categoria Dois Sem feminino. A prata ficou com as britânicas Katherine Grainger e Cath Bishop e o bronze, com Yuliya Bichyk e Natallia Helakh, da Bielorússia. As duas duplas ultrapassaram as canadenses Marquardt e Williams nos 500 metros finais da prova.