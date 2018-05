Duplas brasileiras fazem semifinal no vôlei de praia feminino na China

FUZHOU - O Brasil terá uma dupla na decisão da chave feminina da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, Juliana e Maria Elisa e Maria Clara e Carol se classificaram para as semifinais do Open de Fuzhou, na China, e agora vão duelar por uma vaga na final. A outra semifinal será entre as norte-americanas Walsh e Ross e as chinesas Xue e Xia, duplas algozes das outras parcerias brasileiras.

Juliana e Maria Elisa iniciaram a sua participação no torneio chinês na repescagem e neste sábado se garantiram nas semifinais com duas vitórias. Primeiro, nas oitavas de final, as brasileiras bateram as suíças Goricanec e Hüberli por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/14 e 16/11. Depois, derrotaram as italianas Menegatti e Orsi por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/15.

Maria Clara e Carol precisaram de duas vitórias em três sets neste sábado para se avançaram às semifinais em Fuzhou. As brasileiras derrotaram, de virada, as russas Ukolova e Prokopeva por 19/21, 21/17 e 15/13. Nas quartas de final, bateram as argentinas Klug e Gallay, com parciais de 21/16, 19/21 e 15/4. As outras duas duplas brasileiras ficaram pelo caminho em Fuzhou.

Atuais campeãs do Circuito Mundial, Taiana e Talita venceram nas oitavas de final as holandesas Meppelink e Van Iersel por 2 sets a 1, com parciais de 21/13, 21/23 e 15/13. Nas quartas de final, porém, perderam para as chinesas Xue e Xia por 2 sets a 0, com um duplo 21/19. Já Agatha e Bárbara Seixas pararam nas oitavas de final. As brasileiras perderam para as norte-americanas Walsh e Ross por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/11.