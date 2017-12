Duplas brasileiras nas semis na Áustria Duas duplas brasileiras garantiram neste sábado vaga nas semifinais da etapa austríaca do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Márcio e Fábio Luiz, líderes do ranking mundial, venceram de virada os norte-americanos Rogers e Scott por 2 a 1 (16/21, 21/18 e 15/09). Já Ricardo e Emanuel, campeões olímpicos e vice-líderes do ranking, bateram os os alemães Dieckmann e Reckermann por 2 a 0 (21/16 e 21/18) e seguem sem perder um set na competição. A parceira entre Benjamin e Harley foi derrotada pelos norte-americanos Blanton e Wong por 2 a 1 (21/17, 17/21 e 14/16) e ficou na nona posição. No feminino, Adriana Behar/Shaylyn terminaram em quarto lugar após perderem para as chinesas Tian Jia e Wang Fei por 2 sets a 1, com parciais de 23/21, 18/21 e 12/15.