Duplas brasileiras vencem na Rússia As duplas brasileiras estão dando as cartas na etapa da Rússia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado na cidade de São Petersburgo. Nesta quinta-feira, Sandra e Ágatha e Juliana e Larissa venceram duas vezes e passaram às semifinais. Outras duas duplas - Ana Paula e Leila e Renata e Talita - lutam na repescagem, nesta sexta-feira, por vaga entre as quatro melhores da etapa, a quinta da competição. Os resultados desta quinta foram: Ana Paula/Leila 2 x 1 Ren/Hong Lu (China) - 15/21, 22/20 e 15/9 Renata/Talita 2 x 0 Li Ying/Wang (China) - 21/14 e 21/13 Juliana/Larissa 2 x 0 Koutroumanidou/Tsiartsiani (Grécia) - 21/13 e 21/15 Sandra/Ágatha 2 x 0 Jia/Wang Fei (China) - 25/23 e 22/20 Juliana/Talita 2 x 0 Renata/Talita - 21/19 e 21/13 Sandra/Ágatha 2 x 0 Ana Paula/Leila - 21/18 e 21/15